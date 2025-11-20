Синоптик рассказала, где в Украине выпадет снег и вернется ли тепло

Кот. / © Pexels

В Украине с начала этой недели царит ожидающая разная погода. В ближайшие несколько дней местами будет дождь с мокрым снегом.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

21-22 ноября на запад вернутся осадки: дождь местами будет превращаться в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем будет от 3° тепла до 3° мороза.

На остальной территории страны преимущественно без осадков. Лишь в субботу, 22 ноября, на севере и в центре может быть дождь и, говорит синоптик, к нему может присоединиться мокрый снег.

Температура воздуха ночью в северных регионах будет 0...+6°, а днем +3°-9°. Теплее будет на юге и востоке страны. Ночью столбики термометров покажут +4°-10°, а днем 9°-15° тепла.

В Киеве 21-22 ноября будет больше облачности и осадков - преимущественно дождей. В то же время потеплеет: ночью температура воздуха составит +2-4°, а днем - до 9° тепла.

"Уже первые намеки зимы появляются, но, конечно, пока они нестабильны. О каком-то образовании снежного покрова в ближайшей синоптической перспективе речь не идет", - подчеркнула синоптик.

По ее словам, наступление зимы знаменует переход среднесуточной температуры воздуха ниже отметки нуль градусов.

"У нас еще даже через +5 не везде перешли значения. И видим, что в дальнейшем также сохраняются температурные контрасты", - подытожила Птуха.

Вместе с тем, синоптик сообщила, что незначительное потепление может прийти уже 22-23 ноября.

Напомним, утром 18 ноября Карпаты засыпали снегом. В частности, заснежило в Татарове, Яремче, Долине и Яблунице, а также в Буковеле. Кроме того, на горе Поп Иван Черногорский образовались переметы свежего снега высотой до 80 сантиметров.

Напомним, синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима . По его словам, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров. До 20 ноября предполагается разная погода со значительным диапазоном температуры.