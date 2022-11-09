Синоптик рассказала, где завтра будет облачно и периодические дожди: прогноз на 10 ноября

В четверг, 10 ноября, в Украине будет преимущественно без осадков и тепло.
В четверг, 10 ноября, на большинстве территории Украины будет преимущественно теплая и бездождливая погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, только в западных областях Украины из-за атмосферного фронта будет облачно и временами дожди. Температура воздуха в Украине в течение четверга будет колебаться в пределах +9…+14 градусов.
В Киеве 10 ноября будет без дождя, около +10 градусов.
Наталья Диденко предупредила, что в Украине ощутимо похолодает уже на следующей неделе.
Напомним, стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие два месяца.
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