Синоптик рассказала, как изменится погода в Украине после 10 января

Теплая погода в Украине сохранится до 10 января, а с 11 придет незначительное похолодание.

В Украине 7-8 января температура воздуха будет колебаться от +7 до +14 градусов в зависимости от региона. На западе ожидается +9+11, в центре +7+12, а на юге – до +14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер будет юго-западным, порывистым, местами даже сильным. В ночь на 9 января дожди возможны в западных областях, где, особенно в Карпатах, дождь будет смешан с мокрым снегом.

В среду в Украине сохранится сухая погода, только в Карпатах пройдут дожди. Вечер 8 января принесет дожди, а местами мокрый снег на западе и севере страны.

В Киеве середина января также будет теплой: ночью температура будет +2+4 градуса, днем — +5+7 градусов. Большая часть дня 8 января пройдет без осадков, но к концу дня в столице ожидается дождь. Ветер – умеренный юго-западный.

Теплая погода в Украине сохранится до 10 января, а с 11-го снова придет похолодание. Однако холод будет умеренным: ночью температура может опуститься до небольших минусов, а днем останется в пределах от 2 мороза до 3 тепла.

Напомним, в Украине снова потеплеет. После холодных ночей температура в течение следующих семи дней будет оставаться теплой, с небольшими "минусами" лишь ночью.

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