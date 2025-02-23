Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Украине 24 февраля

В Украине в понедельник, 24 февраля, ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, хотя на востоке страны пройдет небольшой снег, который к вечеру прекратится.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Морозы будут еще держаться, поэтому зима продолжает влиять на погоду. Холоднее всего будет на севере Украины, где ночью температура опустится до -10-16 градусов, в других областях ожидается -9-12 градусов, а на западе и юге — -3-9 градусов.

В течение дня температура на западе страны повысится до +2+6 градусов, в большинстве других областей температура будет колебаться от -3 до +2 градусов тепла. Холодная погода сохранится на востоке, где днем температура будет -3-7 градусов.

В Киеве 24 февраля без осадков и солнечно, но достаточно холодно: ночью температура снизится до -12-14 градусов, а днем будет держаться на уровне -2 до 0 градусов. Это первый знак того, что потепление уже приближается.

Однако еще останется несколько холодных ночей. С 25-26 февраля морозы будут постепенно ослабевать, температура начнет повышаться, но на востоке еще будет холодно до 1 марта. Потепление будет постепенным, без резких изменений температуры, и без чрезмерно теплых дней до +15 градусов, как это иногда прогнозируют в сенсационных новостях. Хотя зимой еще будет несколько холодных ночей, затем температура будет постепенно повышаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зима наверстывает потерянное. Грядущая неделя стала самым зимним периодом за весь сезон.

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