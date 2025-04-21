Синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе и когда придет похолодание

Прогноз погоды / © Pexels

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Во вторник, 22 апреля, в Украине ожидается настоящее весеннее потепление — столбики термометров поднимутся до +20…+26°C. Большинство регионов встретят день ясной и сухой погодой. Ночью будет еще свежо, поэтому в домах может быть прохладно.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Осадки возможны лишь в нескольких областях: дожди могут пройти в Крыму, на Закарпатье, на юго-востоке страны и в районе Карпат. На остальной территории будет царить сухая, ясная погода.

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В Киеве синоптики прогнозируют солнечный день, а температура воздуха прогреется до +24°C.

Теплая погода сохранится до конца недели. В субботу, накануне Ведущего воскресенья, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди и понижение температуры до +12…+18°C, кроме южных и восточных областей.

А уже в воскресенье, 27 апреля, страну накроет антициклон — станет сухо и солнечно, но воздух будет свежее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале последнего месяца весны синоптики предупреждают о новых заморозках.