Синоптик рассказала, какой будет погода в ноябре и ожидать ли снег

В ноябре, в частности, в первой декаде пока снега в Украине не будет. Всего в последний месяц осени среднемесячная температура предполагается в пределах +2…+7 градусов – около нормы.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть ноябрь не должен быть теплее. А месячное количество осадков ожидается в пределах 34-65 миллиметров, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 миллиметров, но в пределах нормы. Лишь по северо-востоку, в северо-восточных областях ожидается 28- 32 миллиметра — а это несколько меньше нормы", — рассказала она.

Синоптик говорит, что с середины следующей недели, 2-6 ноября, в регионах могут быть дожди. На 2-3 ноября приходится период понижения температуры. Преобладают воздушные потоки с севера, северо-запада, добавила Птуха.

"2 ноября днем в западных областях, а 3 и 6 ноября по всей территории Украины, кроме запада преимущественно без осадков. Температура продолжит снижаться: ночью +4…+10 в западных и северных областях, 5-6 ноября и в центральных областях ожидается всего +1...+7 градусов. В дневные часы +7...+13. То есть уже +20 не будет в это время", — говорит синоптик.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, какой будет зима этого года. По ее словам, зимний период в этом году в Украине ожидается менее интенсивным, а период морозной погоды будет сокращен.

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