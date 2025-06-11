Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 12 июня и чего ожидать

Погода в Украине 12 июня / © Unsplash

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Завтра, 12 июня, в Украине ожидается свежая погода с переменной облачностью, местами кратковременными дождями и грозами, а также сильным северо-западным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов в большинстве областей. На востоке страны воздух прогреется до +20…+25 градусов, а на юге — до +22…+27 градусов.

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Северо-западный ветер усилится до штормовых порывов 15-20 м/с, поэтому будьте осторожны, особенно на открытых пространствах и побережье.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируют в северных и восточных регионах, а также на Волыни и Ривненщине. Ночью осадки возможны и на юге с центром. На остальной территории осадков не предвидится, и будет преимущественно сухо.

В западных областях (кроме Волыни и Ровенской области) и на юге — больше солнечных часов, что создаст комфортную атмосферу днем.

В столице, Киеве, также ожидаются местами кратковременные дожди и сильный северо-западный ветер со скоростью порывов до 15-20 м/с. Температура воздуха не превысит +17…+19 градусов.

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Стоит заметить, что в пятницу в Киеве станет еще прохладнее — около +16 градусов.

Однако уже на выходных в Украине ощутимо потеплеет: дневная температура поднимется до комфортных +20…+26 градусов.

Особенно холодным 13 июня будет в северных областях, включая Киев, а также в Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и Полтавской областях — температура будет колебаться от +10 до +16 градусов. Однако это кратковременное похолодание, которое продлится всего один день.

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