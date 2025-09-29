Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе

Погода в Украине / © Unsplash

Завтра, 30 сентября, погода в Украине будет оставаться облачной. Дожди ожидаются в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, частично в Херсонской области, в Приазовье и в районах Кропивницкого. Остальная территория останется преимущественно сухой.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Telegram

Температура воздуха на Левобережье составит +11…+17°C, на Правобережье +7…+12°C.

Особое внимание синоптики советуют уделить сильному восточному ветру, который местами будет достигать штормовых порывов. Закутывайте шею и горло, будьте осторожны возле билбордов и старых деревьев, а также во время парковки автомобилей.

В Киеве ожидается облачная и влажная погода с температурой +10…+12°C. Дождь может подкрадываться к городу, ветер восточного направления местами сильный.

Прошедшие дни подтвердили раннее похолодание: в Карпатах выпал снег, который продолжает держаться на высокогорье. Синоптики напоминают, что осенние выходные 27-28 сентября также были холодными и влажными, и советуют носить теплые куртки, крепкие ботинки и легкие шапки.

Главный месседж от экспертов: не спешить с сенсационными заголовками о «лютом холоде» или «Украину засыплет снегом» — погода типична для осеннего времени года.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупреждают о постепенном похолодании, которое охватит все регионы страны в ближайшие дни.