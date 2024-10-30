Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последний день октября

Октябрь завершится атмосферным фронтом, который принесет дожди.
В Украине в последние дни октября ожидаются дожди. Температура поднимется не выше +15 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Октябрь помахает нам завтра атмосферным фронтом — в четверг местами пройдут дожди в Украине. Еще будет достаточно тепло, 31 октября ожидается +9....+13 градусов, на западе и юге до +15 градусов", — сообщила она.
Синоптик сообщила, что туман, облачность и сырость могут ухудшить качество воздуха и усложнить утреннее вставание. В Киеве ожидается небольшой дождь и температура днем до +11 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, какой будет зима в Украине и когда начнутся заморозки.
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