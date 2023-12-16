Синоптик рассказала, какой в Украине будет погода к Рождеству

К Рождеству, 25 декабря, в Украине ожидается теплая, но пасмурная погода. Кроме того, ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Теплая погода в Украине будет и будет — до Сочельника и Рождества. Не скажу, что с солнцем, потому что осадков будет хватать", — говорится в сообщении Диденко.

По ее словам, в Украине морозы ожидается в ближайшие две ночи — в субботу и воскресенье (16-17 декабря). Впрочем, потом даже ночью будут преобладать плюсы.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, какой будет погода на Новый год 2024 года. По его словам, в декабре 2023-го ожидаются сильные морозы в большинстве областей, кроме юга. Снега будет немного, но к Новому году вообще потеплеет до оттепели.

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