Синоптик рассказала о погоде на этой неделе: когда в Украине будет летняя температура

В течение этой недели в Украине будет не по-весеннему тепло, а местами даже жарко. Юго-западные воздушные потоки, господствующие сейчас над регионами, принесут теплую погоду.

Об этом "NV" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

"В ночные часы в ближайшие дни будет +6-12°, а в дневные +22-26°. Приятные и комфортные показатели. Они будут практически по всей территории страны", — подчеркнула синоптик.

По ее словам, немного прохладно будет 10-11 апреля, когда юго-западные потоки несколько перестроятся. Впрочем, понижение температуры будет не слишком резким и ощутимым.

"В четверг и пятницу (11-12 апреля] в западных и северных областях дневная температура будет уже не +20-26°, а +17-22° в дневные часы. В общем, комфортная весенняя погода с достаточно высокими показателями сохранится"), – объясняет Птуха.

В Украине практически не будет дождей. В течение недели погода будет определяться полем повышенного давления. Но уже в следующие выходные могут поступить атмосферные фронты с северо-запада, которые принесут осадки. Скорее всего, в субботу, 13 апреля, во второй половине дня, а также в воскресенье.

Впрочем, на фоне сухой погоды без осадков наступает пожароопасный период. "Метеоусловия будут благоприятны для распространения огня в случае возгорания. Это касается многих областей, поэтому на природе лучше не разжигать костер. И в конце этой бездождевой недели риск распространения огня только усилится", — отметила Птуха.

В Киеве области в течение недели также будет сухо, тепло и без осадков. Ночью до +10 °, днем до +25 °. 11 апреля небольшой юго-западный ветер перейдет в северо-западный, и тогда произойдет определенное понижение температуры — в пределах +19-21° днем. Уже 12-13 апреля дневная температура воздуха в столице еще немного снизится до +16-18°.

Напомним, ранее синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, выпадет ли снег в апреле. По ее словам, заходов холода, которые побуждали бы к снегу, уже не ожидается.

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