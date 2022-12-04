Синоптик рассказала, придет ли потепление в Украину на следующей неделе

Метеоролог Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в понедельник и ближайшие дни.

Морозной будет погода в ближайшую ночь на востоке, севере и в центре Украины. А потепление придет с середины следующей недели – с 7-8 декабря.

Об этом рассказал синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, минимальная температура воздуха будет опускаться до -6-12 градусов.

На западе и юге страны ночью ожидается 0-3 градуса мороза.

Наталья Диденко: Карта 1

Погода в Украине в понедельник

Днем 5 декабря максимальная температура воздуха будет составлять -2-5 градусов.

На западе и юге будет теплее, от 1 мороза до 3 тепла.

"Практически повсюду будет порывистый, к сильному, ветер. Направление — с юго-востока. Осадков пока не видно завтра — антициклон. А на востоке Украины ожидается даже звездная ночь и солнечный день, прояснение", — написала Диденко.

Наталья Диденко: Карта 2

Лишь к вечеру в понедельник в западных областях может появиться дождь.

Погода в Киеве

В Киеве 5 декабря ожидается сухая холодная ветреная погода.

Ночью будет 6-9 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза и гололедица, предупреждает Диденко.

"Защищайте лицо и руки (только ни в коем случае не увлажняющим кремом), мороз быстро щиплет. Потепление там, где особенно холодно (восток, север, центр Украины) придет с середины следующей недели. С осадками и кашей на дорогах, но все же без язвительных морозов. Рассматриваем дальнейшую погоду вместе)", — добавляет эксперт.

Ранее синоптики рассказывали, что ночью 5 декабря киевлян ожидает мороз до -5 градусов.

В целом декабрь будет богат осадками.

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