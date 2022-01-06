Если 29 ноября идет дождь, значит, и зима будет теплой, мягкой / Pexels

Синоптик рассказала, сколько еще будет продолжаться "зимняя весна" в Украине

Синоптик рассказала, сколько еще будет продолжаться "зимняя весна" в Украине

На смену теплу придут морозы.

"Зимняя весна", которая в последние дни царит почти на всей территории Украины, скоро закончится. На смену теплу придут морозы.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает obozrevatel.com.

По словам специалиста, на Рождество таки ударят морозы, хотя и небольшие.

Пока же, отмечает синоптик, потепление воздуха обусловлено приходом на территорию нашей страны теплых воздушных масс из Атлантики.

Наталья Птуха сообщила, что плюсовая температура продержится до конца рабочей недели. Единственное место, где будет холодно – Карпаты.

"Только на северо-востоке и в Карпатах может быть -1...-6 градусов", – сказала Птуха.

А вот на Рождество Украину накроет антициклон, и начнет снижаться средняя температура воздуха. Сначала, прогнозирует синоптик, холодно станет на западе Украины, а затем – на всей ее территории. В то же время осадков не предполагается, будет солнечно.

Напомним, синоптики предупреждают о поднятии воды в реках на западе Украины, кое-где до 3 метров.

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