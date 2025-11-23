Синоптик рассказала, в каких регионах Украины будет дождливо 24 ноября

Осень / © Pixabay

В Украине 24 ноября ожидаются дожди преимущественно в восточных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, осадки возможны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, Запорожье и в Крыму. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться: в большинстве центральных областей — +4…+9°C, на юге — +8…+12°C, на востоке — +10…+15°C. В северных и западных регионах ожидается +1…+5°C.

В Киеве понедельник будет холодным, днем температура поднимется до +2…+4°C. Осадков не прогнозируется, возможны прояснения, но ветер местами будет порывистым. Синоптик советует одеваться тепло.

