- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптик рассказала, в каких регионах Украины будет дождливо 24 ноября
В Украине 24 ноября ожидаются дожди преимущественно в восточных областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее данным, осадки возможны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, Запорожье и в Крыму. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться: в большинстве центральных областей — +4…+9°C, на юге — +8…+12°C, на востоке — +10…+15°C. В северных и западных регионах ожидается +1…+5°C.
В Киеве понедельник будет холодным, днем температура поднимется до +2…+4°C. Осадков не прогнозируется, возможны прояснения, но ветер местами будет порывистым. Синоптик советует одеваться тепло.
