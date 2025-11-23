ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Синоптик рассказала, в каких регионах Украины будет дождливо 24 ноября

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Осень

Осень / © Pixabay

В Украине 24 ноября ожидаются дожди преимущественно в восточных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, осадки возможны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, Запорожье и в Крыму. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться: в большинстве центральных областей — +4…+9°C, на юге — +8…+12°C, на востоке — +10…+15°C. В северных и западных регионах ожидается +1…+5°C.

В Киеве понедельник будет холодным, днем температура поднимется до +2…+4°C. Осадков не прогнозируется, возможны прояснения, но ветер местами будет порывистым. Синоптик советует одеваться тепло.

Напомним, ранее мы писали о том, что какой будет зима 2025-2026в Украине: синоптик удивила прогнозом.

Дата публикации
Количество просмотров
23
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie