Синоптик сообщила, где в ближайшее время в Украине будут дожди, а где — аномальное тепло

Уже в эти выходные в Украине произойдет определенная перестройка синоптических процессов, а уже со следующей недели в регионах воцарится более осенняя погода. Впрочем, в разных частях страны могут наблюдаться несколько разные погодные условия.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии УНИАН.

"Если говорить о западных областях, то там, начиная уже со среды (25 сентября), несколько снизится и температурный фон, и придут дожди. Там уже будет более такой осенний характер погоды", — рассказала она.

Вместе с тем, на большинстве территории температурный фон будет оставаться достаточно высоким. В ближайшие три дня — 25-27 сентября ночная температура воздуха будет составлять +7-14°, а в южной части — до +17°. Днем колонки термометров будут показывать +20-27°. Прохладнее будет в Карпатах — ночью +4-9°, днем +15-19°.

По словам Птухи, контрасты будут обусловлены тем, что с 25 сентября с запада будут влиять атмосферные фронты, поэтому там будет больше облачности и временами небольшие дожди.

"26-го числа небольшие дожди могут еще кое-где затронуть Винницкую, Житомирскую и правобережье Киевской области. Но это достаточно локально", — подчеркнула Птуха.

С востока продолжает оказывать свое влияние антициклон, поле высокого давления, которое обеспечивает для всего Левобережья и даже для юга сухую погоду без осадков.

"Такая погода будет содержаться практически всю неделю, до субботы (28 сентября). В субботу еще также могут быть высокие показатели и для Киевщины тоже. Но ожидаем, что все-таки вот на выходных, в субботу-воскресенье, уже будет определенная перестройка синоптических" процессов. Поступит уже более активный атмосферный фронт с северо-запада.

В последние дни сентября уже и для Киевской области будет определенное изменение погодных условий и температурный фон несколько снизится и составит 15-20 тепла.

Переходим в более осеннюю погоду (от следующей недели — Ред.). Насколько она будет классической для начала октября – это нужно анализировать. Основное, что будет уже напоминать осень, будет более свеженько", — говорит Наталья Птуха.

Впрочем, по ее словам, много осадков пока не ожидается. Они будут касаться только запада Украины.

Как сообщалось, в одном из регионов Украины зафиксировали первые заморозки. Речь идет о Буковинских Карпатах.

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