Синоптик сообщила, когда в Украине похолодает, и будет ли снег на Рождество

Эта неделя в Украине характеризуется довольно теплой погодой. Осадков – ни снега, ни дождя не предполагается. Очередная волна похолодания, но не резкого, придет в страну на следующей неделе.

Об этом рассказала в комментарии NV синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, сейчас трудно точно сказать, насколько интенсивным и длительным будет это похолодание.

«Например, и в дневные, и в ночные часы может быть уже температура воздуха со знаком минус, — объясняет Птуха.

По ее словам, следующая неделя пока обещает быть по-зимнему прохладнее. Однако снег на Рождество, 25 декабря, синоптики пока не прогнозируют. В прошлом году, напомнила Птуха, Рождество тоже было без существенных осадков, а на юге страны шел дождь и дневная температура составляла +7 градусов.

Синоптик объяснила, что нынешнее удивительно теплое для украинцев декабрь — следствие как поступление теплых воздушных потоков с южных широт, так и глобальных процессов на фоне потепления и изменения климата в последние десятилетия.

Напомним, ранее метеоролог Вера Балабух сообщала, какой будет погода на Рождество и Новый год. По ее прогнозу, на Рождество будет «достаточно тепло». В целом в течение недели, 22–28 декабря, температура воздуха будет выше нормы. Что касается погоды на Новый год, то Балабух сказала, что в те дни «тоже практически то же самое остается».