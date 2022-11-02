Синоптик удивил обновленным прогнозом на ноябрь: какой будет погода в последний осенний месяц

Территория Украины будет находиться в основном под влиянием антициклонов.
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ноябрь этого года, вероятно, будет теплым.
Об этом он рассказал изданию METEOPROG.UA.
Так, по его словам, как показывают свежие расчеты прогностических моделей, атмосферная циркуляция в Европе распределится таким образом, что через северные и западные регионы будут проходить циклоны и атмосферные фронты, а центральная и восточная части Европы окажутся в большей степени во власти зон повышенного атмосферного давления.
"Территория Украины будет находиться в основном под влиянием антициклонов и полей повышенного давления с запада и юго-запада. Ожидается преобладание теплых воздушных масс, поэтому температурный фон окажется выше нормы, особенно в западных областях страны", — отмечает Кибальчич.
Что касается осадков, то их количество, по его прогнозу, будет ниже климатической нормы на 15 – 20%, в западной части близкой к норме. Основная их часть будет выпадать в виде дождя. Формирование снежного покрова с учетом текущих прогнозов маловероятно.
В то же время, не все коллеги Игоря Кибальчича соглашаются с его прогнозом. Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег.
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