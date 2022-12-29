Синоптик удивила обновленным прогнозом на Новый год: чего ожидать 31 декабря-1 января

Осадки также не предвидятся.
Синоптик Наталья Диденко обновила прогноз погоды на Новый год.
Им она 29 декабря поделилась на своей странице в Facebook.
Так, по ее словам будет тепло. Так, 31 декабря и 1 января температура воздуха у Украины будет плюсовой.
"Начну я с прогноза температуры воздуха в Украине на 1 января 2023 года. Будет тепленько. В течение дня +7+12 градусов, на западе до +14 градусов. Свежее — в восточной части, но также без мороза, днем +5+9 градусов. И без существенных осадков", — сообщила Диденко.
В то же время она добавила, что в эти дни будет ветрено, иногда до сильных порывов.
Прогноз на январь-2023
Напомним, ранее синоптики поделились прогнозом на январь 2023 года. Так, по прогнозам, первая его половина будет по-весеннему теплой, а вот во второй половине в Украину придет похолодание и снегопады. Правда, периоды с морозами будут кратковременными.
По словам народного синоптика Станислава Щедрина, морозы до 15-20 градусов украинцам следует ожидать в конце января и начале февраля.
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