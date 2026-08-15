Погода на выходные, 15-16 августа / © Unsplash

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В Украине продолжает бушевать антициклон. В выходные, 15–16 августа, в большинстве областей ожидается жара, которая усилится в воскресенье до +33. На западе из-за высокой температуры предупреждают об опасных стихийных гидрологических явлениях.

Какая будет погода на выходных, 15–16 августа и где ожидается опасность из-за жары — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода на выходные, 15-16 августа

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в последующие трое суток преимущественно без осадков, лишь в понедельник, 17 августа, в западных и северных областях днем местами будет кратковременный дождь, гроза.

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Температура ночью 8–16°, днем 21–28°, в Закарпатье 16–17 августа в большинстве областей 27–33°.

Из-за аномальной жары метеорологи предупреждают об аномально низкой водности рек на западе Украины. Объявили III уровень опасности — коричневый.

«На реках бассейнов Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.), Сяну (Львовская обл.), суббассейную Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается дальнейшее снижение уровней воды до своих самых низких значений за весь период наблюдений», — идет речь.

© Укргидрометцентр

В Украину снова придет аномальная жара — Диденко

Известная синоптика Наталья Диденко сообщила, что в Украине 15-16 августа повсюду будет преобладать сухая солнечная погода, но в воскресенье жара возобновится.

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В субботу, 15 августа, ожидается в течение дня температура воздуха +25+28 градусов, в Закарпатье до +30 градусов, свежее на северо-востоке, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине +20+23 градуса.

В воскресенье в большинстве областей Украины возобновится жара, предполагается днем +29+33 градуса, в восточных областях и Сумской области +25+28 градусов.

Погода на выходные в Киеве

По прогнозу Диденко, в Киеве в течение субботы и воскресенья дождей не ожидается. Предусматривается сухая, комфортная погода. В субботу в столице +27 градусов. В воскресенье +30 градусов.

Напомним, врач-кардиологиня Центра кардиологии и кардиохирургии Александра Телегузова ответила: метеозависимость — это миф или правда.

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