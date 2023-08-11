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Синоптики назвали области, которым 12 августа не повезет с погодой

Синоптики назвали области, которым 12 августа не повезет с погодой

Часть страны накроют дожди / Фото: pixabay.com

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Завтра, 12 августа, в Украине ожидается облачная погода. В ряде областей пройдут дожди, иногда с градом и сильными шквалами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью, 12 августа, на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 августа почти на всей территории Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах, а также сильных порывах ветра.

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