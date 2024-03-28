Синоптики обновили прогноз: как изменится погода сегодня, 28 марта

Сегодня, 28 марта, в Украине ожидается переменная облачность. В ряде областей пройдут дожди.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Днем температура иногда поднимется до +17°С.

"В четверг осадков преимущественно не предполагается. В западных, Житомирской и Винницкой областях днем пройдет небольшой дождь, в Закарпатье он будет умеренным", — говорится в сообщении.

Юго-восточный ветер будет достигать скорости 7-12 м/с. Днем, кроме востока и юго-востока, местами сильные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +12...17°С. В Крыму и на юге Одесщины станет теплее до +20°С. На высокогорье Карпат прогнозируют +5...10°С.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура в Киевской области будет днем +12...17°С. В Киеве столбики термометров покажут +14...16°С.

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