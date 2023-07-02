Синоптики обновили прогноз на 2 июля: какой будет погода в Украине

Сегодня, 2 июля, в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, северных местами в Винницкой и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Ветер преимущественно будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+30℃, в западных и Житомирской областях +22...+27℃.

В Киевской области и в столице 2 июля переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области +25...+30℃, в Киеве +27...+29℃.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

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