Синоптики обновили прогноз на 28 мая: где ожидаются дожди и грозы

В воскресенье, 28 мая, в Украине ожидается переменная облачность.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в северных и западных областях ночью +6...11°С, днем +18...23°С; на остальной территории ночью +11...16°С, днем +21...26°С. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области 28 мая будет без осадков. Температура по области ночью +6...11°С, днем +18...23°С, в Киеве ночью около +10°С, днем +20...22°С. Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

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