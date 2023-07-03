Синоптики обновили прогноз на 3 июля: какой будет погода в Украине

Сегодня, 3 июля, в Украине будет переменная облачность. Большинство областей накроют дожди с грозами.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В юго-восточных и северо-западных регионах будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. На юге и востоке страны направление будет юго-западное.

Температура будет днем +25...30°С. В Карпатах ожидается +18...23°С.

В Киеве и области сегодня также прогнозируют переменную облачность. Местами будет идти кратковременный дождь. Временами ожидается гроза.

Температура в Киевской области будет днем +25...30°С. В столице столбики термометров покажут +26...28°С.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

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