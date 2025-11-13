- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 365
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптики обновили прогноз на четверг: к чему готовиться украинцам
Воздушные массы, поступающие с запада и северо-запада, принесут с собой прохладную погоду.
Сегодня, 13 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
На территории Украины будет расти атмосферное давление, формируя поле повышенного давления. В этой связи в западных областях осадков не ожидается, а в других регионах еще возможны небольшие дожди из-за остаточных процессов атмосферного фронта.
Температура воздуха будет колебаться днем от +5…10°С.
В Киевской области и столице будет облачно с прояснениями, утром туман и небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем будет составлять +5…10°С. В Киеве будет +6…8°С.
Ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины еще стоит ждать «бабье лето» с дневным максимумом до +18 градусов.