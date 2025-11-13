Синоптики обновили прогноз на четверг: к чему готовиться украинцам

В некоторых регионах будет дождь / © unsplash.com

Сегодня, 13 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

На территории Украины будет расти атмосферное давление, формируя поле повышенного давления. В этой связи в западных областях осадков не ожидается, а в других регионах еще возможны небольшие дожди из-за остаточных процессов атмосферного фронта.

Температура воздуха будет колебаться днем от +5…10°С.

В Киевской области и столице будет облачно с прояснениями, утром туман и небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем будет составлять +5…10°С. В Киеве будет +6…8°С.

Ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины еще стоит ждать «бабье лето» с дневным максимумом до +18 градусов.