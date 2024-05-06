Синоптики обновили прогноз на понедельник: как изменится погода

Со вторника, начиная с севера и запада Украины, ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 6 мая, в Украине облачно с прояснениями. Теплее всего сегодня будет на востоке страны.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

В ряде областей возможны дожди с грозами. В западных, северных и большинстве центральных областей ночью местами прошли небольшие, а днем будут умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно будет юго-западный, 7-12 м/с. Днем в западных и северных областях местами возможны порывы до 15-18 м/с. Температура днем будет составлять +20...25°С, в Карпатах и на побережье морей прогнозируют +14...19°С.

В Киеве понедельник будет еще теплым, днем +22...24℃. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Со вторника, начиная с севера и запада Украины, ожидается понижение температуры воздуха. Вся последующая неделя будет преимущественно свежей, среди недели вероятны заморозки.

Напомним, ранее ТСН.ua выяснил, какая погода ждет украинцев в мае.

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