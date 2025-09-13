- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 509
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптики обновили прогноз на сегодня: где испортится погода
Синоптики предупредили о туманах и небольших дождях в ряде областей.
В Украине сегодня, 13 сентября, прогнозируется переменная облачность, а в отдельных регионах возможны небольшие осадки.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, ночью будет дождь в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, а днем небольшой дождь возможен в Карпатах.
На остальной территории осадков не ожидается. В западных регионах ночью и утром прогнозируется туман.
Ветер восточный, юго-восточный, скорость 5-10 м/с. Температура ночью составит +10…15°C, на востоке +5…10°C, днем +18…23°C, на Закарпатье и Одесчине до +26°C».
В Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице ночью температура составит +13…15°C, днем +21…23°C. По области ночью +10…15°C, днем +18…23°C.
Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в выходные, 13-14 сентября. Больше об этом читайте в новости.