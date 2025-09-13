Синоптики обновили прогноз на сегодня: где испортится погода

В ряде областей будет туман / © Pixabay

В Украине сегодня, 13 сентября, прогнозируется переменная облачность, а в отдельных регионах возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, ночью будет дождь в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, а днем небольшой дождь возможен в Карпатах.

На остальной территории осадков не ожидается. В западных регионах ночью и утром прогнозируется туман.

Ветер восточный, юго-восточный, скорость 5-10 м/с. Температура ночью составит +10…15°C, на востоке +5…10°C, днем +18…23°C, на Закарпатье и Одесчине до +26°C».

В Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице ночью температура составит +13…15°C, днем +21…23°C. По области ночью +10…15°C, днем +18…23°C.

