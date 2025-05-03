В Украине будет прохладно / © Unsplash

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Сегодня, 3 мая, в Украине ожидается прохладная погода. Днем в западных, северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, кое-где возможны грозы. На западе страны местами прогнозируется град.

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В других регионах осадки не ожидаются. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. В западных и северных областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.

В большинстве областей ветер будет северо-западного направления, 5-10 м/с.

На Левобережье и Крыму ночью температура воздуха составит +1… 6°C. В приповерхностном слое почвы возможны заморозки до -5°C. Днем воздух прогреется до +15… 20°C.

В других регионах ночью ожидается +3…8°C, на западе местами до +12°C. Днем температура достигнет +19…24°C, вблизи морей +13…18°C.

В Киевской области синоптики прогнозируют небольшую облачность. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В столице утро будет сухим. Ближе к вечеру возможен дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Кое-где в области порывы до 20 м/с.

В Киевской области ночью воздух прогреется до +3…8°C, днем температура поднимется до +19…24°C. В Киеве ночью будет +6… 8°C, днем +20… 22°C.

Ранее синоптики сообщили, какая погода будет в мае. Больше об этом читайте в новости.