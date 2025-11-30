ТСН в социальных сетях

Украина
89
1 мин

Синоптики обновили прогноз погоды на последний день осени

В воскресенье часть регионов накроют дожди, температура воздуха опустится.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 30 ноября, на Закарпатье, Прикарпатье, днем и в южной части ожидается небольшой, в Карпатах и Одесской области умеренный дождь.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

На западе и юге Украины последующие двое суток пройдут дожди, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях туман. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В Киеве без существенных осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. На юге страны ночью 4-9°, днем 7+12°.

Ранее синоптик сообщил, какой будет погода в декабре. Больше об этом читайте в новости.

