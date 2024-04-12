Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 12 апреля

В Украине 12 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, только в юго-восточных областях днем возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+20℃. В южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму +21...+26℃, в Карпатах +10...+15℃.

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области +15...+20℃, в Киеве +17...+19℃.

Ранее синоптик рассказала о погоде до конца апреля. Средняя за месяц температура воздуха в разных центрах колеблется – в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и более.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на большей части территории Украины средняя месячная температура в апреле будет составлять от 7 до 11 градусов тепла. А вот в горных районах она будет колебаться от 2 до 6 градусов.

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