Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 12 ноября

В Украине в воскресенье, 12 ноября, ожидается облачная погода. В центральных и северных областях прогнозируется дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Ветер юго-западный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 9-14 м/с. Возможны порывы 15-22 м/с, в южной, восточной и центральных областях страны сильные порывы ветра 25-30 м/с.

Температура воздуха в западных областях +2...+7℃, в северных регионах +4...+9℃, на остальной территории +10...+15℃.

В Карпатах прогнозируют значительный снег, местами вьюги, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах будет гололедица, температура ночью около 0℃.

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области +4...+9℃, в Киеве +7...+9℃.

Ранее ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий в стране.

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