Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, в Украине облачно, небольшой дождь и гололедица.Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

На юге, днем и на востоке и на западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В центральных, большинстве южных, местами в западных и северных областях утром туман, также на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура днем составит 0…+5°С, на Закарпатье и юге страны столбики термометров будут достигать +4…9°С.

Погода в Киеве и области

В Киеве облачно. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем 0…+5°С, в столице +1…3°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину уже заходит более теплая воздушная масса, вытесняя холод. Днем мороз станет мягче до 2-4°, что свидетельствует о начале весенней перестройки погодных процессов на южные.