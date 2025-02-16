Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Украине облачно с прояснениями, небольшой снег.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"Кроме юга и юго-востока, пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. По данным синоптиков, температура днем -2...-7°С, в западных, южных областях и в Крыму от -4 до +1°С.

В Киеве и области облачно, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице в течение суток -4...-6°С, в Киевской области -3...-8°С.

Ударят ли еще сильные морозы в феврале – читайте в новости.

Читайте также: