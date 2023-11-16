Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, в Украине ожидается дождь.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных и северных областях возможен снег. Днем +2...7°C.

Днем на северо-востоке страны умеренные осадки, в западных и юго-западных областях без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

В южной части +7...12°C. В Карпатах днем без осадков; температура около 0°C.

В Киеве и области прогнозируют небольшой дождь, иногда с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с. Днем +5...7°C.

Будут ли морозы и снег зимой – читайте в новости.

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