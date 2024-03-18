Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 18 марта

Сегодня, 18 марта, на Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В западных областях пройден небольшой мокрый снег. В Карпатах небольшой снег. На остальной территории дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом.

Температура днем будет +2...7°С, в южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях будет +7...12°С.

На дорогах западных областей местами ожидается гололедица. В юго-восточной части утром туман. Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с.

На Киевщине и столице будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем будет +2...7°С. В Киеве будет в пределах +3...5°С.

Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление в Украине пока не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно.

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