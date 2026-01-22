Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 января

Морозы отступают / © unsplash.com

Сегодня, 22 января, в Украине будет сухо и облачно. Только на юго-западе страны днем ожидается снег

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

«В Украине без существенных осадков. Утром в западных и южных областях местами туман. На дорогах страны иногда гололедица», — отметили синоптики.

Температура в западных областях днем составит -6...11°С, в Закарпатье 0...+3°С, а на юге страны 0...+5°С. На остальной территории днем -4...9°С.

В четверг в Киеве облачно. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем -4...9°С, а в столице -4...6°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине потихоньку дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января, наконец-то, дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших «плюсов».