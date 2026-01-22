- Дата публикации
Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 января
По прогнозу, по всей стране ожидается незначительное потепление, осадки также прекратятся.
Сегодня, 22 января, в Украине будет сухо и облачно. Только на юго-западе страны днем ожидается снег
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
«В Украине без существенных осадков. Утром в западных и южных областях местами туман. На дорогах страны иногда гололедица», — отметили синоптики.
Температура в западных областях днем составит -6...11°С, в Закарпатье 0...+3°С, а на юге страны 0...+5°С. На остальной территории днем -4...9°С.
В четверг в Киеве облачно. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем -4...9°С, а в столице -4...6°С.
Ранее синоптики сообщили, что в Украине потихоньку дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января, наконец-то, дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших «плюсов».