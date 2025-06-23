Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 23 июня

Часть Украины накроют осадки, но погода обещает быть теплой / © pixabay.com

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Сегодня, 23 июня, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях сегодня пройдет кратковременный дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«Днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях пройдут кратковременные дожди с грозами», — говорится в сообщении синоптиков.

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Температура днем составит +19…24°С, на западе и юге страны будет в пределах +23…28°С.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Погода в Киеве 23 июня

В Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура в столице будет достигать +20…22°С.

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Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных явлениях в Украине — 22 и 23 июня ожидаются грозы.