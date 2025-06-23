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- Украина
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 23 июня
В Украине 23 июня будет облачно с прояснениями.
Сегодня, 23 июня, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях сегодня пройдет кратковременный дождь.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
«Днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях пройдут кратковременные дожди с грозами», — говорится в сообщении синоптиков.
Температура днем составит +19…24°С, на западе и юге страны будет в пределах +23…28°С.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Погода в Киеве 23 июня
В Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура в столице будет достигать +20…22°С.
Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных явлениях в Украине — 22 и 23 июня ожидаются грозы.