Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 27 ноября

В Украине сегодня, 27 ноября, прогнозируется облачная погода, ожидается умеренный снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В юго-восточной части будет мокрый снег с дождем, местами гололедица.

В западных и большинстве южных ожидается небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, порывы 17-22 м/с, по утрам в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, порывы 25-30 м/с.

Температура в западных областях 0...-5℃, в северных и центральных областях -2...-7℃, на остальной территории от -4℃ до +2℃, в Крыму +1...+6℃.

В Киевской и столице будет облачно, ожидается умеренный снег, метели, снежные заносы. На дорогах гололедица. Прогнозируют порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, утром 25 м/с.

Температура по области -1...-6℃, в Киеве -2...-4℃.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что Украину накроют снегопады и штормовой ветер.

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