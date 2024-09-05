Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеорологический центр".

В большинстве центральных, южных областей местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

"На остальной территории осадков не предполагается. В центральных областях пройдут дожди", — говорится в сообщении.

Ветер будет северо-восточный и восточный, со скоростью 5-10 м/с. В южной части днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температурные показатели будут варьироваться днем в пределах +23...28°C. В Карпатах температура будет колебаться от +17 до +22°C.

В Киеве температура днем будет +26...28°C. Погода будет переменчивой, но без осадков.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.

Будут ли осадки и похолодание? А что со светом? Какая погода на этой неделе