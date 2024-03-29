Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня: дождь и шквальный ветер

Сегодня, 29 марта, в ряде областей Украины пройдут дожди. Днем в большинстве областей будут сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу облачно с прояснениями. Ожидаются дожди в Закарпатье и в Карпатах. Ночью и утром в высокогорье дожди с мокрым снегом. В южной части местами ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, достигает скорости 7-12 м/с. Днем во всех областях, кроме северо-восточных местами сильные порывы ветра до 20 м/с.

Температура воздуха днем будет преимущественно достигать +11...16°С. На юге иногда будут фиксировать до +20°С.

На высокогорье Карпат температура будет +5...10°С.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, до 7-12 м/с. Днем местами сильные порывы до 15-20 м/с.

Температура в Киевской области составит +11...16°С. В Киеве столбики термометров покажут днем +12...14°С.

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