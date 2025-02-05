Синоптики обновили прогноз погоды на среду, 5 февраля

Украинцев предупредили о легких морозах и снеге.

Сегодня, 5 февраля, в большинстве областей Украины ожидается небольшой снег.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Погода в Украине будет продолжать определять холодный воздух арктического происхождения, который будет поступать с северных направлений.

Температура по Украине ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 3 градусов тепла. В Карпатах ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза.

Напомним, синоптики обещают резкое изменение погоды в ближайшие дни. Больше об этом читайте в новости.

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