Синоптики объявили I уровень опасности: какой в Украине будет погода во вторник, 10 января

Во вторник, 10 января, в Украине объявлен I уровень опасности, желтый из-за сильного ветра. Его порывы в стране, кроме большинства западных областей, будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 10 января в западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами гололедица, на дорогах гололед.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине кроме большинства западных областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 1-6° тепла, днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла, в восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза.

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В Киеве 10 января ожидаются морозы, мокрый снег и гололедица. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза. Также в столице прогнозируют сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

В Украину идет потепление

Напомним, что ранее синоптики предупредили украинцев о потеплении, которое придет уже на этой неделе. Так, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует весеннюю погоду уже с 13 января. Потепление, которое принесут воздушные массы из Африки, по его словам, будет аномальным.

Синоптик Наталья Диденко также сообщила, что атлантическая воздушная масса придет в Украину 13-14 января и принесет теплую погоду.

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