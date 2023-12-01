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Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине: где будет бушевать непогода

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине: где будет бушевать непогода

Непогода в Украине / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Предупреждают, что будет наблюдаться значительное ухудшение погодных условий.

На западе Украины 2 декабря будет бушевать непогода. Так, в 8 областях объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 декабря в западных областях значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – отмечают в Укргидрометцентре.

Непогода в Украине / © ГСЧС Украины в Telegram
Непогода в Украине / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Где будет непогода

Украинские синоптики объявили первый уровень опасности в следующих областях:

  • Закарпатской;
  • Львовской;
  • Ивано-Франковский;
  • Черновицкой;
  • Волынской;
  • Тернопольской;
  • Ровенской;
  • Хмельницкой.

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на 2 декабря.

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Дата публикации
Просмотры
967
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