Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине: где будет бушевать непогода

Предупреждают, что будет наблюдаться значительное ухудшение погодных условий.
На западе Украины 2 декабря будет бушевать непогода. Так, в 8 областях объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"2 декабря в западных областях значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – отмечают в Укргидрометцентре.
Где будет непогода
Украинские синоптики объявили первый уровень опасности в следующих областях:
- Закарпатской;
- Львовской;
- Ивано-Франковский;
- Черновицкой;
- Волынской;
- Тернопольской;
- Ровенской;
- Хмельницкой.
Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на 2 декабря.
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