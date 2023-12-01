Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине: где будет бушевать непогода

Предупреждают, что будет наблюдаться значительное ухудшение погодных условий.

На западе Украины 2 декабря будет бушевать непогода. Так, в 8 областях объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 декабря в западных областях значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – отмечают в Укргидрометцентре.

Непогода в Украине / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Где будет непогода

Украинские синоптики объявили первый уровень опасности в следующих областях:

Закарпатской;

Львовской;

Ивано-Франковский;

Черновицкой;

Волынской;

Тернопольской;

Ровенской;

Хмельницкой.

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды на 2 декабря.

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