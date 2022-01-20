Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине: в каких областях разгуляется непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине: в каких областях разгуляется непогода

Ожидаются сложные погодные условия.

В Украине сегодня, 20 января, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, значительного снега и вьюги.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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"20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и Закарпатье значительный снег, метели", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В северных областях, по прогнозам синоптиков, днем температура будет 0° до 3° тепла. Облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В центральных областях днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем температура составит 2-3 градуса тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В южных областях днем прогнозируют облачное небо с прояснениями, без существенных осадков. Столбик термометра будет колебаться в пределах 3...5° тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В восточных областях днем, по прогнозам синоптиков, без существенных осадков. До обеда температура воздуха будет составлять преимущественно -2° до -5° мороза, ветер юго-западный, 7-12 м/с.