Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение: где накроет непогода

Погода в Украине ухудшится. 21 февраля ожидается шквальный ветер почти по всей стране. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В течение завтрашних суток, 21 февраля, в Украине скорость ветра будет достигать 17-22 м/с, а в западных областях местами 25 м/с", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

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