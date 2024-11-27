Синоптики порадовали украинцев хорошей новостью: когда ждать потепления

Впрочем, после морозов в Украину придет потепление. Синоптики удивили прогноз погоды на ближайшее время.

Какая будет погода в среду 27 ноября, когда ожидать плюсовую температуру, порадует ли нас погода на декабрьские праздники — читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Прогноз погоды на 27 ноября.

Ночь на 27 ноября в Украине стала самой холодной на этой неделе. Местами температура воздуха опустилась до –11 градусов. Примечательно, что о таком похолодании накануне предупреждала народная синоптика Наталья Диденко.

"В северных областях Украины, а также в Винницкой и Черкасской минимальная температура воздуха ожидается в пределах 4-9 градусов мороза, а на Черниговщине кое-где до -11 градусов. На остальной территории ночью будет -1-4 градуса, разве что в западных областях и на юго-востоке – теплое исключение, даже небольшие "плюсы".

Примечательно, что, по словам Диденко, в течение дня среди столбиков термометров покажут от -2 до +4 °C. В западных областях ожидается потепление до +7 °C, а в Закарпатье и южном побережье Крыма воздух прогреется до +9 °C. Значительных осадков не прогнозируется. Лишь на западе возможен небольшой дождь, а на севере и Винницкой области слабый мокрый снег. В столице тоже ожидается "минус", однако потом будет потепление. Предупредила синоптикиня и о туманах, поэтому будьте осторожны на дорогах.

"Угустяются туманы — видимость временами снижается до 300-500 метров, осторожно! В Киеве 27-го ноября в дневные часы пройдет небольшой мокрый снег. В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха. Кутайтесь, дышите в шарф на улице, радуйтесь робкому солнышку, пригляды новых милых игрушек на елку или елочку, понемногу убирайте, потому что Николай придет и будет неудобно перед стариком, приготовьте заранее ему в сумку необходимые донаты, берегите себя — еще немного и скоро декабрь, переход на предстоящую весну"

Зимняя погода

В Укргидрометцентре также предупредили украинцев о морозах, снеге и гололеде. С наступлением последней недели осени погода в Украине становится типично зимней. Наталья Птуха отметила, что неделя началась с морозной погоды. В то же время, будут и "приятные прояснения".

Подчеркнем, что из среды ожидается больше облачности. Это объясняется тем, что через Польшу и Беларусь будет продвигаться циклон, который хоть и не будет выходить на территорию Украины, но его атмосферные фронты немного затронут нас, поэтому и будет больше облачности.

"И в четверг в западных областях у нас дождь. В Карпатах — с мокрым снегом. И в пятницу потом немного этот атмосферный фронт уже будет терять свою силу. Но продвинется еще до Киевщины и Житомирщины. И Винницкая, и Черкасская, Черниговщина, возможно еще"

А уже после прохождения этого атмосферного фронта, с выходных и в начале декабря, будет усиливаться поле высокого давления, следующий антициклон, который обеспечит нам спокойную погоду без осадков, возможно, с солнечными прояснениями.

Осень говорит: "До свидания"

Осень уже говорит нам: "До свидания", поэтому прогноз погоды на декабрь 2024 все больше и больше интересует украинцев. Уже несколько лет зима в Украине относительно теплая, без больших сугробов снега. Нынешняя зима будет похожа на предыдущие. Кандидат географических наук Вера Балабух ранее рассказывала, что зима 2024-2025 будет теплой. Через три зимних месяца в Украине будут периоды сильных холодов, но это будет кратковременное явление. Погода в декабре 2024 будет на несколько градусов теплее прошлого декабря. Большинство дней температура воздуха будет колебаться вокруг 0°C, а ночью опускаться на небольшие минусовые значения. Днем температура все еще будет иметь плюсовые показатели, хоть и невысокие. По словам Веры Балабух, прошлогодняя зима была в среднем на 1,5 градуса теплее тридцати лет назад — так Украина испытывает глобальное потепление, в котором ученые обвиняют промышленную деятельность человека. Парниковых газов становится все больше, поэтому ждать возвращения к старику не приходится.

Поэтому и 2025 будет демонстрировать саму эту тенденцию — увеличение зимних температур.

Именно оно приносит этот неожиданный, а порой и достаточно значительный "минус". Но обильных снегопадов ждать не приходится. Если осадки и будут, то они пройдут в виде быстро растающего или еще хуже мокрого снега — прольются на нас зимним дождем. Так что ожидать морозной и снежной зимы в 2025 году не стоит.

Прогноз на зиму по месяцам

По информации портал Wisemeteo зима 2024-2025 годов также будет теплее обычного, а осадки чаще будут выпадать в виде дождей.

В самые теплые дни декабря и февраля температура будет достигать 13 градусов тепла — неслыханные ранее показатели.

Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега, но по прогнозам, они не будут сильными. А вот небо будет облачаться довольно часто — и нам придется привыкать к пасмурной "европейской" зиме. В целом декабрь больше будет напоминать бывший ноябрь: днем и ночью температура будет отходить от нуля всего на несколько градусов в обе стороны. На Новый год прогнозируют от +4 до +8, будет дождь. В январе несколько дней столбики термометра покажут -6-8 градусов, но в большинстве своем легкий мороз будет приходить только ночью. Днем нас ждут небольшие температурные качели: от +4 до -3. Февраль тоже не оправдает свое название и будет мягким. А после 15 февраля даже вернет на весну, столбик поползет вверх. Уменьшится количество облачных дней, чаще будет выглядеть солнце. Температура сохраняется на уровне от +3 до -5 (ночью). Оправдаются ли долгосрочные прогнозы — покажет зима, поэтому время отнестись к ней серьезно, не ждать ее снисходительности и запастись теплыми вещами. Но пусть пасмурная погода на улице не помешает нам реализовать собственные планы и каждый день находить позитив и тепло.

Ранее речь шла о том, что снега и дождей в Украине на новой рабочей неделе станет меньше. Но не стоит ожидать, что температура "ползет" вверх – зима продолжит брать свое. Погода не устает преподносить сюрпризы, а синоптики удивляют прогнозам: теперь сезоны уже не будут прежними, и стоит забыть об их привычных характерных приметах.

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