Синоптики порадовали украинцев прогнозом на длинные выходные на Троицу

Грозы возможны только в южных областях.

Во время длинных выходных, которые в связи с праздником Троицы продлятся с 19 по 21 июня, на всей территории Украины ощутимо потеплеет, а осадки прекратятся почти везде. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу, 19 июня, температура воздуха на всей территории Украины будет вполне летней, днем столбики термометров достигнут отметки +27...+ 29 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, где прогнозируется до +31 градуса.

На большинстве территории Украины осадков не предвидится. Дожди с грозами возможны лишь на юге страны — в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Фото: Укргидрометцентр / Укргидрометцентр

В воскресенье, 20 июня, температурный режим не изменится, но осадков станет значительно меньше. Облака разойдутся над Крымом, а дожди пройдут только в других южных регионах.

Фото: Укргидрометцентр

В понедельник, 21 июня, который в этом году также будет выходным из-за праздничного дня Троицы, который выпадает на воскресенье, на всей территории Украины сохранится такая же теплая погода. По данным сайта meteo.ua, осадки местами напомнят о себе грозами во второй половине дня на юге страны.

Также читайте Погода в Украине: какие регионы в июне ожидают жару до 40 градусов

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку