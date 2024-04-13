Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне опасности по всей Украине – какая причина

В Украине 13-14 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такая ситуация будет наблюдаться по всем областям, кроме Закарпатской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Крыма.

А в понедельник, 15 апреля – в южных, восточных, центральных, Сумской и Черновицкой областях.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит соблюдать правила пожарной безопасности и беречь природу.

Напомним, метеоролог рассказала, будет ли лето 2024 года аномально жарким в Украине.

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