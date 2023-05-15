Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне опасности почти по всей Украине – карта

В большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В течение 14-17 мая в большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом предупредил "Укргидрометцентр".
По данным карты синоптиков, благоприятные погодные условия ожидаются в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Луганской областях и в Крыму.
"14-17 мая в северных, центральных, южных, восточных, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, 14 мая и Львовской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик рассказала о погоде на следующую неделю.
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