Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне опасности почти по всей Украине – карта

В большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В течение 14-17 мая в большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом предупредил "Укргидрометцентр".

По данным карты синоптиков, благоприятные погодные условия ожидаются в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Луганской областях и в Крыму.

"14-17 мая в северных, центральных, южных, восточных, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, 14 мая и Львовской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Почти по всей Украине можно ожидать чрезвычайный уровень опасности. Фото: Укргидрометцентр.

Напомним, синоптик рассказала о погоде на следующую неделю.

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