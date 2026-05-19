Синоптики предупредили о граде и шквалах 19 мая: где в Украине резко испортится погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 19 мая / © pexels.com

Реклама

Во вторник, 19 мая, атмосферные фронты принесут в Украину резкое изменение синоптической ситуации с грозами и градом. Пока восточные и южные области будут наслаждаться майским теплом, западные регионы охватит существенное похолодание.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

По прогнозусиноптика Наталки Диденко, во вторник, 19 мая, погода в Украине будет переменчивой. На Западе и в Житомирской области ощутимо посвежеет — там термометры покажут скромные +17…+21 градусов выше нуля. В то же время южные, центральные и северо-восточные регионы, включая Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, охватит летняя жара в пределах +25…+29 градусов тепла. На остальной территории установится максимально приятная и теплая погода с температурой от +22 до +25 градусов.

Реклама

«С осадками — выбор небольшой, или дождь, или после дождя прояснения. То есть, во вторник повсеместно в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. Где сильнее тепло — там возможны шквалы!» — предупреждает синоптик.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует до конца этой недели в Украине нестабильную погоду с дождями и грозами.

«В грозах вероятны град и шквалы, это опасно! Из позитива — дождались летних температур — ночью 12-17° и днем теплые 22-27°», — сообщает метеоролог.

В то же время метеоролог предупреждает, что на этой неделе украинцев ждут ночные грозы. Из-за того, что днем атмосфера будет накапливать влагу и тепло, ночью будут запускаться мощные конвекционные процессы.

Реклама

«Такие процессы имеют локальный и скоротечный характер: в одной части области может быть тихо и сухо, а неподалеку будет ливень и греметь. Поэтому, при раскатах грома старайтесь сохранять спокойствие. Однако, не пренебрегаем сигналами воздушных тревог», — отметил синоптик.

В свою очередь в Украинском гидрометеорологическом центре сообщают, что 19 мая в Украине будет облачная погода с кратковременными прояснениями.

Ночью местами, а днем повсеместно, пройдут кратковременные дожди, грозы.

Днем в южных и большинстве центральных областей в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля, на востоке и северо-востоке страны столбики термометров поднимутся до отметки +29 градусов тепла.

В западных областях ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов выше нуля.

© Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают о резком ухудшении погодных условий в Украине во вторник, 19 мая. Почти по всей территории страны, за исключением западных областей, в дневные часы будут бушевать грозы.

Наиболее сложная ситуация ожидается в южных и центральных областях, кроме Винницкой области, где местами возможен град, а порывы ветра будут достигать шквальных 15-20 метров в секунду. Из-за высокой вероятности опасных природных явлений в большинстве регионов объявили желтый уровень опасности.

Реклама

© Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупредили, что волны аномальной жары могут приблизиться и к границам Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров